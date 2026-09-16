La LVBP suspendió a cuatro jugadores por violar la política antidopaje

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional emitió un comunicado oficial este martes para anunciar medidas disciplinarias severas contra cuatro peloteros que dieron positivo en los controles realizados durante el desarrollo de la temporada 2025-2026. La decisión, adoptada por la Junta Directiva del circuito tras culminar el debido proceso, busca garantizar la equidad deportiva y la transparencia en el campeonato.

Jugadores que dieron positivo

Los análisis practicados como parte del Programa Antidopaje de la LVBP detectaron anomalías en las muestras recolectadas a los atletas involucrados, lo que derivó en la aplicación inmediata de los castigos contemplados en el reglamento vigente. Tres de los casos corresponden al consumo de anabolizantes, mientras que la otra infracción se originó por el uso de estimulantes no permitidos.

Entre los nombres destacados dentro de la resolución oficial se encuentra el experimentado infielder Rougned Odor, de los Navegantes del Magallanes. El camarero deberá cumplir una sanción de 13 compromisos tras dar positivo por sustancias estimulantes.

Osmer Morales, abridor de los Bravos de Margarita, recibió la sanción más extensa del grupo al ser suspendido por 20 encuentros debido al hallazgo de anabolizantes en sus exámenes. Por su parte, el también serpentinero del conjunto insular, Melvi Acosta, fue suspendido por 13 juegos bajo la misma causal.

La lista la completa el lanzador Ángel Cuenca, integrante de los Caribes de Anzoátegui, quien también estará al margen del terreno de juego durante 13 compromisos por el uso de anabolizantes.