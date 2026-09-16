Bravos respalda a Osmer Morales y Melvi Acosta tras las sanciones de la LVBP

Los Bravos de Margarita fijaron posición luego de que la LVBP anunciara las sanciones contra Osmer Morales y Melvi Acosta por violar la política antidopaje de la liga. La organización manifestó su respaldo a ambos jugadores y dejó claro que los acompañará durante el proceso.

Bravos respalda a sus lanzadores

Osmer Morales, abridor de los Bravos, recibió una suspensión de 20 encuentros, la más extensa entre los jugadores sancionados, tras el hallazgo de anabolizantes en sus exámenes. Melvi Acosta, también serpentinero del conjunto margariteño, fue suspendido por 13 juegos bajo la misma causal.

A través de un comunicado, Bravos señaló que “acatamos de manera institucional la decisión fijada por la entidad rectora de nuestro beisbol”.

Sin embargo, la organización también quiso expresar una postura de respaldo hacia sus jugadores. “Detrás de la camiseta y de cada jugada en el terreno, hay seres humanos que sienten, se equivocan y aprenden. Osmer y Melvi han cometido un error, pero un tropiezo no invalida su dedicación, su entrega ni el respeto que han demostrado por esta divisa”, indicó el equipo.

El elenco insular también envió un mensaje a su fanaticada y, especialmente, a Morales y Acosta, al asegurar que ambos contarán con el acompañamiento de la institución durante este momento.

“Queremos dejarle claro a toda nuestra fanaticada y, de manera muy especial, a Osmer y Melvi, que esta organización no le da la espalda a su gente en las dificultades”, agregó el comunicado.

Las suspensiones deberán cumplirse durante la temporada 2026-2027 de la LVBP, por lo que ambos lanzadores estarán fuera de acción durante parte del inicio de la campaña con Margarita.