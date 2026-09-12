Este prospecto tendrá su debut en la LVBP con Bravos de Margarita

La temporada 2026-2027 de la LVBP se perfila como una de las más especiales en Nueva Esparta, ya que los Bravos de Margarita prometen volver a ser competitivos con la intención de alzar su primer título. Para ello, el equipo necesitará el aporte de todos sus peloteros, desde los más experimentados hasta los que harán su debut en el torneo invernal.

Un debutante que promete mucho en Margarita

Entre los nombres que tomarán su primer turno al bate en la liga aparece Ramón Ramírez, quien según el periodista Jesús Ponte ya tiene confirmada su presencia para ser parte del elenco insular.

En lo que va de la temporada 2026 en Ligas Menores, el oriundo de Porlamar ha tenido un desempeño magnífico con Quad Cities River Bandits, sucursal Clase-A+ de los Reales de Kansas City. De hecho, hay que destacar que el receptor de 21 años es el séptimo prospecto de la organización.

De acuerdo con los reportes de scouts, Ramón Ramírez es considerado como un pelotero aguerrido detrás del plato, así como un bateador de increíble poder para enviar la bola a cualquier zona de los jardines.

Su disponibilidad será importante para el manager Henry Blanco, una eminencia de la receptoría que seguramente lo potenciará mientras esté con el grupo. El permiso con los Bravos sería hasta finales de noviembre.

Números de Ramón Ramírez en la temporada 2026 de la MiLB (Clase-A+)