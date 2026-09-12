LVBP: Tiburones de La Guaira contará desde el inicio con este talentoso receptor

Los Tiburones de La Guaira continúan sumando nombres para lo que será su pretemporada, la cual arrancará este próximo 28 de septiembre. Y es que su intención no es otra que tener a un grupo competitivo y preparado para lo que será el juego inaugural del 12 de octubre, ante los Navegantes del Magallanes.

Un pelotero que buscará retomar su ritmo

Según adelantó Tiburones Report, Diego Cartaya será uno de los nombres que se reportará desde el primer día de entrenamientos con los escualos. Esto le permitirá tener más tiempo para ganarse el puesto en la receptoría de cara al inicio de la zafra, la cual podría ser clave en sus intenciones de regresar al sistema MLB.

Vale mencionar que Eugene Emeralds, filial Clase-A+ de los Gigantes de San Francisco, liberó al maracayero el 25 de abril luego de solo 10 compromisos en esta temporada 2026.

Recordemos que Diego Cartaya fue considerado en su momento como uno de los mejores prospectos de los Dodgers de Los Ángeles, sin embargo, en enero del 2025 fue cambiado a los Mellizos de Minnesota. Desde entonces no ha logrado consolidarse en Ligas Menores.

Su última y única participación en la LVBP con Tiburones de La Guaira fue en la 2024-2025. En aquel entonces disparó cuatro imparables en 19 turnos, con un jonrón, una carrera impulsada y cuatro anotadas luego de siete juegos.