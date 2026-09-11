LVBP: ¿Jugará David Peralta con Bravos de Margarita durante la temporada 2026-2027?

Los Bravos de Margarita afrontan una nueva temporada con la intención de mantenerse como protagonistas en la LVBP, y para ello estarían contando nuevamente con una figura de experiencia en las Grandes Ligas: David Peralta

Para el manager Henry Blanco, su participación representa una de las noticias más importantes para el conjunto insular, sobre todo por el impacto que tuvo su regreso al circuito venezolano la campaña anterior.

Peralta y la experiencia que ilusiona a Bravos

Luego de una década sin jugar en el país, David Peralta volvió a vestir el uniforme de Bravos en la temporada 2024-2025 y dejó una buena impresión pese a disputar apenas 12 encuentros.

Ahora, el grandeliga venezolano apunta a repetir su participación en la isla, una decisión que llenó de satisfacción al estratega del equipo, quien resaltó la importancia de contar con un pelotero de su trayectoria dentro del clubhouse.

“Ver a un pelotero del calibre de David Peralta no tiene nombre. No tiene comparación ver la forma en cómo trabaja y cómo se prepara para competir con estos muchachos”, expresó Henry en nota de prensa.

El manager también destacó la disposición del experimentado jugador para aportar dentro de la organización y aseguró que su compromiso será clave para el grupo.

“Todo mi crédito para David y yo sé que está trabajando muy duro para ayudarnos en Margarita esta temporada”, añadió.

Desde el primer día con Bravos

A diferencia de la campaña anterior, cuando Peralta se incorporó en noviembre, para esta venidera zafra la intención es que el jardinero acompañe al equipo desde el inicio de los entrenamientos en Nueva Esparta.

“Me dijo que iba a estar desde el primer día en las prácticas o el segundo día. Pero de verdad contar con la presencia de un jugador como David es de mucha ayuda”, continuó el manager.

Luego finalizó: “Que se siga preparando, y lo mejor de todo es que está muy contento. Casi que me llama todos los días para hablar, conversamos todo y qué es lo que le falta para ser exitoso esta temporada”.

Con más de una década de experiencia en las Grandes Ligas, David Peralta volverá a ser una de las principales referencias de unos Bravos que buscan consolidarse entre los equipos protagonistas de la pelota venezolana este año.