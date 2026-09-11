LVBP: Miguel Rojas y una despedida gigante: estos fueron sus números con Tiburones de La Guaira

Después de una carrera que lo llevó a convertirse en uno de los venezolanos más respetados de las Grandes Ligas, Miguel Rojas ya tiene definido cuándo escribirá sus últimas páginas como jugador de Tiburones de La Guaira.

El propio infielder confirmó a El Extrabase que su despedida con los escualos llegará en el próximo Choque de Gigantes, donde enfrentará a los Navegantes del Magallanes durante la serie que se disputará del 14 al 15 de noviembre en Miami.

El último baile de Miggy Ro

La última presentación de Miggy Ro con el uniforme de Tiburones será en un escenario especial: el LoanDepot Park, casa de los Marlins de Miami (organización que lo disfrutó por varias temporadas) y escenario que vio titularse campeón a Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol.

Será el cierre de una relación que se extendió por años entre el pelotero nacido en Los Teques y la organización litoralense, donde se convirtió en una referencia por su liderazgo dentro y fuera del terreno.

A nivel profesional, Miguel Rojas construyó una carrera basada en la defensa, la versatilidad y el conocimiento del juego. En las Grandes Ligas se consolidó como uno de los mejores utilities del circuito, aportando experiencia en el cuadro interior y ganándose el respeto de sus compañeros y organizaciones.

Su camino también estuvo marcado por momentos importantes con los Dodgers de Los Ángeles, incluyendo su protagonismo en la Serie Mundial 2025 y su rol como uno de los líderes del clubhouse.

Con Tiburones, Miguel Rojas deja una huella que trasciende sus números. Su presencia representó identidad, compromiso y el vínculo de un grandeliga con la pelota venezolana.

Números de Miguel Rojas de por vida con Tiburones de La Guaira