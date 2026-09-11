Miguel Rojas se despedirá de la LVBP en Miami ante Magallanes

Llegó la hora del último baile de Miguel Rojas como miembro de los Tiburones de La Guaira. El infielder nacido en Los Teques vive actualmente su última temporada como jugador activo en las Grandes Ligas, con los Dodgers de Los Ángeles, y en par de meses también será turno de despedirse del beisbol venezolano.

Según contó el propio pelotero en una entrevista con El Extrabase, Rojas se uniformará por última vez con el equipo litoralense este mismo año, durante el mes de noviembre, en el llamado "Choque de Gigantes", serie de dos compromisos que disputarán Tiburones de La Guaira y Navegantes de Magallanes en Miami.

El último baile de Miguel Rojas

En efecto, en una entrevista con El Extrabase, Miguel Rojas anunció oficialmente su participación con Tiburones en la serie ante Magallanes, que se jugará en Noviembre, para cerrar su carrera en la LVBP. "Quiero ponerme el uniforme una vez más. Espero estar sano para ese momento, que pase lo que tenga que pasar en este último mes de temporada y en los playoffs, pero el 14 y el 15 de noviembre quiero ponerme el uniforme número 19 para despedirme de la fanaticada", comentó.

Además, el oriundo de Los Teques explicó la razón por la que su despedida no será en Vennezuela. "Será aquí en Miami porque tengo algunas cosas por hacer con mi familia después de esas fechas, pero el 14 y el 15 de noviembre espero que disfruten a Miguel Rojas con los Tiburones por última vez", dijo Rojas.

Finalmente, Miguel Rojas también dejó espacio para explicar la importancia que tuvo el conjunto escualo en su exitosa trayectoria deportiva. "Tiburones formó parte fundamental de mi vida y de mi carrera. Si no fuera por Tiburones, no sería el grandeliga que soy ahora. Les debo muchísimo", sentenció.