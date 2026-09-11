LVBP: Águilas del Zulia cerca de cerrar trato con este lanzador norteamericano

La maquinaria naranja ya comienza a encender los motores de cara a la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Con el firme objetivo de blindar su cuerpo de pitcheo, este jueves se conoció el acercamiento del equipo rapaz con el abridor estadounidense Jason Bollman para ser refuerzo importado. La información la dio a conocer el periodista Jesús Ponte a través de sus plataformas digitales. El conjunto rapáz aún no ha confirmado la contratación.

Un brazo con experiencia independiente

Bollman aterriza en el exigente béisbol invernal venezolano tras su reciente pasantía por la Atlantic League, un demandante circuito independiente en Estados Unidos.

En dicha liga vistió el uniforme del equipo de Lancaster, un escenario conocido por ser un paraíso para los bateadores y muy complejo para los serpentineros. A pesar de los desafíos propios del estadio, el estadounidense logró mantenerse sano y sumar una valiosa cantidad de entradas.

Los números del nuevo importado

Ponte señaló que, durante su actuación en el béisbol norteamericano, el diestro dejó un registro de 6.45 de efectividad a lo largo de 128.1 episodios de labor. Además, culminó la campaña con un WHIP de 1.54 y demostró capacidad para retirar rivales por la vía rápida al recetar 101 ponches.

Aunque las estadísticas reflejan el duro entorno ofensivo en el que lanzó, la directiva zuliana confiaría en su capacidad de adaptación. Se espera que su llegada aporte profundidad y estabilidad a una rotación que busca ser protagonista desde la jornada inaugural.

Motivación al tope

El nuevo escopetero de los rapaces no ocultó su entusiasmo ante el reto de lanzar en una liga tan competitiva como la venezolana. El jugador es consciente del alto nivel del circuito y de la enorme pasión que sienten los aficionados marabinos por su equipo. "Estoy muy agradecido y emocionado con lo que está por venir. Significa mucho para mí esta oportunidad", dijo el lanzador a Ponte.