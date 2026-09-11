Tiburones y sus figuras ofensivas: Los cinco bates que más han producido desde 2006 en la LVBP

Los Tiburones de La Guaira son una de las organizaciones con mayor tradición y arraigo dentro de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), una franquicia que durante décadas ha contado con figuras ofensivas capaces de marcar diferencias en la pelota invernal.

Desde la temporada 2006-2007, distintos bateadores han asumido el protagonismo ofensivo del conjunto litoralense. En ese período, estos son los cinco peloteros que más carreras impulsadas han acumulado con el uniforme de los Tiburones.

Los grandes productores de La Guaira desde 2006

El primer lugar de esta lista pertenece a César Suárez, quien se convirtió en uno de los principales motores ofensivos de Tiburones durante este período. El infielder acumuló 221 carreras impulsadas en 439 juegos, una cifra que lo coloca como el máximo remolcador del equipo desde la campaña 2006.

Muy cerca aparece Óscar Salazar, otro de los bateadores más consistentes que tuvo La Guaira en la era moderna. El experimentado jugador registró 217 carreras remolcadas en 375 encuentros, destacándose por su capacidad para responder con corredores en circulación.

El tercer puesto es para José Martínez, quien dejó una importante huella ofensiva antes de convertirse en una figura reconocida en el beisbol internacional. Con Tiburones sumó 180 empujadas en 368 compromisos, demostrando regularidad y producción en la LVBP.

Uno de los bates más temidos de su generación también aparece en este listado. Y es que Álex Cabrera ocupa la cuarta posición gracias a sus 172 carreras impulsadas en apenas 206 compromisos, mostrando una notable capacidad de producción en comparación con la cantidad de partidos disputados.

El top-5 lo completa Heiker Meneses, quien aportó durante varias temporadas con el uniforme escualo. En su caso acumuló 120 carreras impulsadas en 336 juegos, convirtiéndose en otro de los nombres destacados dentro de esta etapa reciente de la franquicia.

Con una nueva temporada por comenzar, Tiburones buscará que nuevos protagonistas se sumen a su historia ofensiva cuando inicie la campaña 2026-2027 el próximo 12 de octubre, cuando suban el telón ante los Navegantes del Magallanes.