LVBP: Henry Blanco no perderá tiempo: ya tiene fecha para incorporarse con Bravos de Margarita

Los Bravos de Margarita ya tienen definido uno de los primeros pasos de su planificación para la temporada 2026-2027 de la LVBP. Y es que su manager, Henry Blanco, confirmó cuándo se incorporará al equipo y dejó claro su compromiso con la búsqueda del primer título de la organización.

Desde el inicio con los Bravos

En declaraciones ofrecidas al programa Taima de Onda 105.1 FM, aseguró que estará presente desde el comienzo de los entrenamientos para acompañar el proceso de preparación del conjunto margariteño.

“Gracias a la gerencia. Es un gran compromiso y gran reto de trabajar más duro para conseguir ese título que tanto anhelamos. Voy a estar desde el primer día de prácticas”, expresó el estratega.

Henry explicó que tomó la decisión luego de conversarlo con su familia, debido a la importancia que tiene para él observar de cerca el desarrollo diario de sus jugadores. Además, destacó que quiere brindar apoyo desde el terreno y acompañar la evolución del grupo durante la pretemporada.

“Quiero ver cómo se desarrollan todos los días de las prácticas. También el desarrollo de nuestros jugadores, y darles ese apoyo para que sepan que estoy ahí junto con ellos para intentar lograr este año el título a la Isla”, cerró.

Henry Blanco asumirá nuevamente el reto de dirigir a los insulares con la misión de llevarlos a su primer campeonato en la LVBP. La temporada anterior dejó al equipo competitivo y ahora buscará consolidar un grupo capaz de pelear por el objetivo máximo.

Vale recordar que los Bravos de Margarita iniciarán la campaña 2026-2027 el próximo 14 de octubre, cuando visiten a los Cardenales de Lara en el primer encuentro del calendario.