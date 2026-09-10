Bravos de Margarita anuncia a sus ocho importados para la 26-27

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Bravos de Margarita habría cerrado la contratación de toda su cuota de importados de cara a la venidera zafra de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). La novena insular suma ocho jugadores que tienen experiencia en la pelota organizada y con la jerarquía para apuntalar al equipo.

La gran novedad en la nómina de refuerzos internacionales es el regreso del patrullero japonés Tomo Otosaka, quien vestirá el uniforme de la escuadra insular por tercera ocasión tras dos torneos de ausencia. El jardinero central nipón viene de registrar una destacada actuación en la Atlantic League con el equipo York Revolution, donde dejó un promedio al bate de .327, además de conectar nueve cuadrangulares y estafar 50 bases a lo largo del año.

El mánager Henry Blanco celebró el retorno del jugador asiático, destacando su capacidad para custodiar la pradera central y cubrir la vacante en el primer turno de la alineación ofensiva. La presencia de Otosaka le otorga rapidez y solidez a la defensa de los Bravos, reencontrándose con una afición que lo acogió como una de las figuras más queridas de la organización.

Un cuerpo de pitcheo con caras conocidas y experiencia internacional

El grupo de serpentineros foráneos estará encabezado por el dominicano Ángel Rondón, quien cumplirá su tercera campaña consecutiva con el equipo. Junto al diestro de Higüey estarán el panameño Jorge García y formará parte de la plantilla insular desde la jornada inaugural de la ronda regular.

La rotación y el cuerpo de relevistas de los Bravos sumarán además los brazos del cubano Alejandro Hernández, el estadounidense Solomon Bates, recordado por haber lanzado el primer juego sin hit ni carrera en la historia de la Liga Mayor de Béisbol Profesional. Por su parte, la importación se completa con el versátil infielder cubano Diosbel Arias, capaz de defender múltiples posiciones en el cuadro interior.

Núñez suma experiencia

El cubano Darién Núñez es uno de los escopeteros que se une a la novena insular, luego de su paso por el Clásico Mundial de Beisbol con el seleccionado de Cuba y sus actuaciones en el Caribe con Leones del Escogido en Dominicana y con Tigres de Aragua. Con la franquicia bengalí tuvo un fugaz paso en la campaña anterior, dónde acumuló foja de 6.1 entradas de labor monticular, cinco hits, cinco carreras y un vuelacercas concedido. En Venezuela sería su tercer equipo, luego de su pasaje por la ciudad jardín y por Puerto La Cruz con Caribes de Anzoátegui.

Con la selección de su país tuvo una destacada actuación, en la que trabajó por tres entradas, solo permitió un inatrapable y no concedió carreras en sus actuaciones ante Colombia y Canadá. Núñez debutó en Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles en la temporada 2021, en dónde dejó marca de 0-1 con efectividad de 8.00 en 7.2 entradas de labor.

Escobar regresa a Venezuela

Por su parte, Luis Escobar también vuelve a la LVBP para su tercer paso por el circuito criollo de pelota rentada. Después de su trabajo con Águilas del Zulia en la 18-19 y con Caribes de Anzoátegui en la 23-24, regresa con Bravos de Margarita. Debutó en las Grandes Ligas con Piratas de Pittsburgh en 2019, con los que trabajó por espacio de 5.2 entradas y dejó efectividad de 7.94. El nativo de Cartagena también representó a Colombia este mismo año en el Clásico Mundial de Beisbol, dejando su efectividad inmaculada en 1.2 innings. Estos dos nombres fueron también confirmados por el agente Dylan Angarita.