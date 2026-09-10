Tiburones cuenta con Ronald Acuña Jr. para la 26-27

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Ronald Acuña Jr. es uno de los peloteros más importantes de la legión nacional en las Grandes Ligas, pero ser protagonista de los Bravos de Atlanta no le impide jugar en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional año tras año, dejando un gran espectáculo en la afición criolla al uniformarse con Tiburones de La Guaira.

Durante la convención de la LVBP 26-27, los directivos de los ocho conjuntos dieron a conocer con quienes contaban para la campaña que iniciará el 12 de octubre, entre los más detallados fue el presidente del club con casa en el parque Universitario, quienes cuentan con el único 40/70 venezolano, aunque no dieron fecha estimada para su participación, según detalló Roberto Mirabal.

En las Mayores, Acuña Jr, tiene contrato vigente hasta la temporada 2026, pero Atlanta tiene opciones por los próximos dos años de $17 millones cada zafra. Si la gerencia de los Bravos decide no tomar la opción de mantenerlos entre su nómina, el criollo podría ser agente libre al terminar la temporada actual.

Acuña Jr en la LVBP

El jardinero oriundo de La Sabana, ha participado en tres campañas de la pelota rentada en el país, acumulando 47 juegos en su haber, 52 carreras anotadas, 64 imparables incluyendo 13 cuadrangulares, nueve dobles, un triple y 37 carreras empujadas. Además ha dado muestras de su velocidad al sumar 17 bases estafadas.

Ronald Acuña Jr.

En la temporada 23-24, campaña en donde Tiburones alcanzó el titulo que le fue esquivo por más de tres décadas, Acuña tuvo participación en 21 choques, dejando un OBP de .529, sluggin de .747 y un OPS astronómico de 1.276, con un average de bateo de .380.

El guaireño acumula de por vida en la LVBP un promedio de bateo de .386, dejando claro la calidad que tiene al momento de vestirse con el jersey de Tiburones.