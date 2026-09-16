LVBP: Estos son los equipos con más casos de dopaje desde la 2023/2024

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional volvió a colocar el programa antidopaje en el centro de la conversación, como era de esperarse, tras anunciar nuevas sanciones por violación a este programa durante la pasada temporada 2025-2026. A través de sus redes sociales se informó el 15 de septiembre la suspensión de cuatro peloteros por infracciones relacionadas con sustancias prohibidas.

Los casos más recientes involucran al camarero Rougned Odor, de los Navegantes del Magallanes (actual campeón), quien recibió 13 juegos de castigo por una infracción relacionada con estimulantes.

También fueron sancionados los lanzadores Osmer Morales y Melvi Acosta, de los Bravos de Margarita, además de Ángel Cuenca, de Caribes de Anzoátegui. Morales recibió 20 encuentros, mientras Acosta y Cuenca fueron suspendidos por 13 juegos, respectivamente.

LVBP - Antidopaje

Con los nuevos casos sobre la mesa, es significativo dar a conocer el historial acumulado desde la temporada 2023-2024, que fue en la que se reactivó este programa, el cual permite identificar a las organizaciones que han aparecido con mayor frecuencia entre los peloteros sancionados. D

De acuerdo con los registros más recientes, Bravos de Margarita encabeza la lista con cinco casos, mientras Tigres de Aragua suma cuatro.

En el conjunto insular aparecen Félix Doubront, Félix Paulino, Edgar Durán, Melvi Acosta y Osmer Morales. En el caso de los Tigres, los sancionados registrados son Bruce Rondón, Omar Bencomo Jr., Yoanner Negrín y Guillermo Moscoso.

El caso de Bravos volvió a aumentar su presencia en este registro con las sanciones anunciadas esta semana. Morales recibió el castigo más extenso de los cuatro nuevos expedientes, con 20 partidos, mientras Acosta deberá cumplir 13 encuentros. La liga señaló que ambos casos estuvieron relacionados con anabolizantes y esta es la razón principal de su suspensión.

Además, estas medidas llegan en la antesala de la campaña 2026-2027, que comenzará el 12 de octubre con el encuentro entre los Navegantes del Magallanes ante los Tiburones de La Guaira.

Finalmente, el programa antidopaje vuelve a ocupar un espacio relevante en la actualidad de la pelota criolla y ha generado miles de comentarios en las redes sociales por parte de los apasionados fanáticos. Mientras los equipos terminan de preparar sus rosters para una nueva campaña, las sanciones recientes también dejan sobre la mesa la evolución de los controles y las medidas disciplinarias dentro de la liga.