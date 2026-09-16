LVBP: Mánager de las Águilas se tituló campeón en las ligas menores

Los fanáticos aguiluchos ya tienen algo que celebrar. El venezolano Guillermo Quiroz sumó un nuevo campeonato a su carrera como estratega en las Ligas Menores en el sistema de MLB. El zuliano condujo al Winston-Salem Dash, filial High-A de los Medias Blancas de Chicago, hasta el título de la South Atlantic League 2026, un logro que llega pocas semanas antes de asumir oficialmente el mando de las Águilas del Zulia en la LVBP.

El equipo de Winston-Salem aseguró la corona tras imponerse 2-0 sobre los Greensboro Grasshoppers en el segundo encuentro de la Serie de Campeonato. El triunfo permitió al conjunto completar una postemporada perfecta, con cuatro victorias en igual número de compromisos.

Guillermo Quiroz – Águilas del Zulia - LVBP

El campeonato confirma el buen momento de Quiroz como dirigente dentro de la organización de Chicago. El Dash había terminado la temporada regular con registro de 73-58, pero elevó considerablemente su rendimiento durante los playoffs y dejó en el camino a Bowling Green antes de superar a Greensboro por el campeonato.

Para el mánager venezolano se trata, además, de su segundo título consecutivo en las Ligas Menores. En 2025 estuvo al frente de los Birmingham Barons, filial Doble-A de los White Sox, que conquistó el campeonato de la Southern League. Ahora repitió la celebración con Winston-Salem para demostrar que es uno de los mejores.

Esta hazaña aumenta las expectativas por su próximo desafío en la pelota invernal. Quiroz fue anunciado hace varios meses como nuevo mánager de las Águilas del Zulia para la temporada 2026-27 de la LVBP.

La relación de Quiroz con las Águilas viene de mucho antes de su etapa como dirigente. Debutó con el equipo en la temporada 1998-99, fue integrante del conjunto campeón de la campaña 1999-2000 y permaneció ligado a la franquicia durante varias temporadas. También ocupa el sexto lugar histórico del club en jonrones, con 25.

Finalmente, Guillermo Quiroz regresa a Maracaibo por todo lo alto y no es para menos: campeón como jugador con las Águilas y, en los últimos dos años, campeón consecutivo como mánager en las Ligas Menores.