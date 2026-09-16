LVBP: Oswaldo Arcia sería dejado en libertad por Leones

De acuerdo a los reportes de varias cuentas relacionadas con la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), ya algunos peloteros fueron notificados para ser dejados en libertad por algunas organizaciones, una lista en la que estaría incluido el exgrandeliga Oswaldo Arcia.

Aunque todavía ninguna organización ha sacado a relucir ningún nombre de peloteros sin prioridad de contratación, ya debe estar por conocerse la información oficial, para confirmar estos adelantos, que aparentemente significan el fin de la era de los hermanos Arcia con Leones del Caracas, luego de que Orlando fuera cambiado hace unos meses a Caribes de Anzoátegui.

Estos serían algunos de los peloteros que quedarían en libertad, según reportes:

Leones del Caracas: Oswaldo Arcia, Alvin Herrera y Miguel Rodríguez.

Tigres de Aragua: Carlos Betancourt y Andrés Sotillet.

Águilas del Zulia: Bryant Flete

Caribes de Anzoátegui: Diego Moreno.

Evidentemente, estos son apenas algunos nombres, de unas listas que se espera que sean extensas, como se observa en cada temporada.

Oswaldo Arcia dejaría estos números en Leones

El mayor de los hermanos Arcia participó durante cuatro campañas con los "Melenudos", siendo pieza clave en el campeonato obtenido en la zafra 2022/2023.

En cuanto a ronda regular se refiere, dejó un promedio de bateo de .263, producto de 136 indiscutibles en 676 turnos. Aunado a eso, sumó 35 vuelacercas, incluyendo un grand slam, remolcó 119 carreras y anotó 115.