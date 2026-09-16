LVBP: Magallanes asegura que el caso positivo por dopaje de Rougned Odor es un "malentendido"

Durante este martes, 15 de septiembre, la Liga dio el anuncio sobre los cuatro peloteros que ya habían adelantado que dieron positivo a caso de dopaje, siendo uno de los afectados, Rougned Odor, aunque los Navegantes del Magallanes apelaron mediante un comunicado compartido recientemente.

El exgrandeliga fue suspendido por un total de 13 compromisos por estimulantes, de acuerdo a la página oficial de Instagram de la Liga. No obstante, en el equipo turco aseguran que se trata de un malentendido.

Esto dice el comunicado de Magallanes:

"La organización Navegantes del Magallanes informa que ha sido notificada con la decisión de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) relacionada con nuestro pelotero Rougned Odor.

Este resultado adverso correspondiente a una prueba realizada durante la pasada temporada 2025-2026 estuvo relacionado con un medicamento prescrito para el tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (ADHD), utilizado por el jugador desde su etapa en las Grandes Ligas bajo supervisión y autorización.

La situación se produjo debido a que, al momento de realizarse la prueba, no se había informado ni presentado oportunamente ante la LVBP la prescripción y documentación médica requerida para su autorización de uso terapéutico.

Posteriormente, el jugador y la organización ejercieron mecanismos correspondientes ante la liga y lograron consignar dichos documentos médicos que acreditaban el uso terapéutico de este tratamiento desde su etapa en las mayores, la cual fue incorporada al análisis del caso, sin embargo, esta consignación fue desestimada por la liga por considerarse extemporánea.

Navegantes del Magallanes respeta la decisión de la LVBP, al mismo tiempo que reitera su acompañamiento a nuestro jugador durante el cumplimiento de la sanción correspondiente".

Rougned Odor fue el líder de la nave

Cabe destacar que el "Tipo" viene de tener su mejor campaña desde que debutó en la pelota rentada venezolana, alcanzando topes personales en los apartados de: hits (50), cuadrangulares (12), remolcadas (45), anotadas (36) y bases robadas (12).

Sin embargo, una de las cosas más valiosas fue el aporte anímico que le dio a la legendaria reacción de la "Nave Turca", novena que se consagró como monarca en el torneo anterior. Sin duda alguna, Odor fue el hombre clutch del Magallanes.