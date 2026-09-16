LVBP: Robinson Chirinos lidera una nueva era en Leones del Caracas

La organización de los Leones del Caracas afronta una nueva etapa con Robinson Chirinos al frente de la gerencia deportiva y los movimientos ya comienzan a definir el rostro del equipo para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

El exreceptor asumió el reto con la misión de construir un roster competitivo y darle forma al que se espera que sea un proyecto exitoso durante varias campañas en la LVBP.

Desde su llegada al cargo, la franquicia capitalina ha realizado cambios importantes en su estructura deportiva y no es para menos, tras los negativos resultados del último par de años.

Entre las incorporaciones aparecen nombres con juventud y mucha proyección, mientras que otros jugadores que formaron parte del equipo en zafras anteriores dejaron de estar en los planes de la institución.

Robinson Chirinos - Leones del Caracas - LVBP

Entre las nuevas piezas que pasan a formar parte del proyecto aparecen Josué Briceño, receptor y primera base; Raimon Gómez, lanzador derecho; Kenedy Corona, jardinero; Ángel Bastardo, pitcher derecho; Luarbert Arias, también lanzador derecho, y Juan Sánchez, lanzador zurdo.

La lista de movimientos refleja una apuesta por ampliar las alternativas del roster en distintas áreas con caras nuevas. Briceño puede aportar versatilidad detrás del plato y en la inicial, mientras que los brazos incorporados buscan aumentar la profundidad del cuerpo de lanzadores. Corona, por su parte, añade otra opción para los jardines entre los más destacados.

Del otro lado de la moneda, en las operaciones aparecen jugadores conocidos y de prestigio en este circuito. Oswaldo Arcia y Gabriel Noriega (Cambio) encabezan las salidas por su trayectoria con este uniforme, junto con Juan Rojas, Jhonathan Díaz, Rene Pinto, entre otros.

Los cambios forman parte de este deporte y de una reestructuración que apenas comienza y que podría continuar durante las próximas semanas, a medida que los máximos ganadores en la historia de la LVBP terminen de definir su roster para una nueva edición.

Por lo tanto, el desafío para el nuevo gerente deportivo representa su primera gran oportunidad de tomar decisiones en conjunto con la directiva y el cuerpo técnico, con la finalidad de cumplir con las expectativas de una de las aficiones más exigentes del país.

Finalmente, no cabe duda de que la nueva era de la mano de Robinson Chirinos ya comenzó y sus primeras decisiones dejan claro que en Leones del Caracas harán todo lo necesario para volver a lo más alto de la pelota criolla.