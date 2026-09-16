LVBP: Tigres anuncia a un nuevo brazo entre sus foráneos

Los Tigres de Aragua siguen sumando piezas de cara al venidero torneo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y acaban de anunciar a un nuevo lanzador entre sus importados confirmados.

Se trata del derecho Zach Willeman, quien se convirtió en el sexto foráneo asegurado por la novena maracayera y el quinto lanzador, a excepción del primera base Mason Martin.

Zach Willeman destaca principalmente por su capacidad ponchadora

Willeman, actualmente forma parte de los Sioux City Explorers, en la American Association of Professional Baseball. Aunque ha trabajado principalmente como abridor, tras acumular 19 aperturas, todo parece indicar que su labor con los "Bengalíes" será desde el bullpen.

El derecho tiene la principal fortaleza de engañar constantemente a los bateadores rivales y eso se evidencia en su registro de 125 abanicados en 112 capítulos completos de labor.

Esta será la primera experiencia de Zach Willeman en Venezuela, aunque viene de ver acción en la Liga Mexicana con Algodoneros de Guasave en la zafra anterior.

Así va la lista de importados confirmados por Tigres para la 2026/2027