LVBP: Oswaldo Arcia es el segundo bateador con más poder para 2026/2027

La situación de Oswaldo Arcia se convirtió en uno de los temas que más atención genera en las últimas horas en medio de la antesala de la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y no es para menos, debido a que se trata de un exgrandeliga.

El jardinero criollo habría sido dejado en libertad por los Leones del Caracas, de acuerdo con información publicada el martes 15 de septiembre por la periodista Georgeny Pérez.

De concretarse oficialmente su salida, Arcia cerraría un ciclo de cuatro temporadas con la organización capitalina. Durante ese período acumuló 136 imparables, 26 dobles, un triple, 35 cuadrangulares y 119 carreras impulsadas, números que reflejan el peso que tuvo su bate en la ofensiva y dentro del clubhouse un liderazgo innegable.

Oswaldo Arcia – Leones del Caracas - LVBP

El vínculo entre el toletero de 35 años y los Leones ha estado marcado por momentos importantes. El toletero fue parte del equipo que conquistó el campeonato número 21 de la franquicia durante la temporada 2022-2023 y, en esa misma campaña, recibió el premio al Regreso del Año.

Su producción también tuvo otros puntos altos. En la temporada 2024-2025 estableció el récord personal de 14 jonrones, confirmando nuevamente su capacidad para cambiar un partido con un solo swing en cualquier parque de la LVBP.

Sin embargo, lo más relevante que ubica ahora a Arcia en el centro de la conversación va más allá de sus números recientes. Con 73 cuadrangulares en su trayectoria dentro del circuito, aparece como el segundo pelotero activo con más jonrones en la liga, únicamente por detrás de Balbino Fuenmayor, inicialista de los Caribes de Anzoátegui, quien suma 96 vuelacercas.

Este dígito convierte cualquier movimiento alrededor del experimentado bateador en un asunto de interés para el resto de las organizaciones que necesiten ayuda en su lineup. Si su salida de Caracas se hace oficial, Arcia pasaría a estar disponible en un mercado donde su experiencia y capacidad de producir extrabases podrían despertar un interés significativo.

A pocas semanas del inicio de una nueva campaña, el bateador zurdo podría comenzar a aparecer en distintas conversaciones entre equipos, ya que contar con un bateador de 73 jonrones en la LVBP representa una posibilidad que difícilmente pasa desapercibida y posicionaría a esa franquicia con altas posibilidades de pelear por el título.

Por ahora, queda esperar la confirmación definitiva sobre su entrada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Lo que sí está claro es que el poder de Oswaldo Arcia continúa siendo una de sus principales armas para brillar sobre el terreno de juego.