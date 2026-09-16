LVBP: Tiburones de La Guaira anuncia su lista de peloteros dejados en libertad

Se acerca la temporada 2026/27 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, y poco a poco empezamos a conocer detalles importantes de lo que será esta zafra. Por ejemplo, este miércoles 16 de septiembre, se publicó oficialmente la primera lista de peloteros sin prioridad de contratación de una de las franquicias que hace vida en nuestra pelota: los Tiburones de La Guaira.

El equipo guaireño dejó en libertad a 13 jugadores, entre los que destacan nombres como Elvis Araujo, Jonathan Petit, Ramón García o Alexfri Planez, quienes ahora estarán disponibles como agentes libres para sumarse a cualquier franquicia que les de la oportunidad.

En principio, el nombre más importante de las bajas de Tiburones es el de Ramón García, lanzador que llegó a ser pieza importante del equipo en la temporada 2022/23, en donde se le recuerda por una fantástica campaña en la postemporada.

Elvis Araujo también llegó a ser bastante relevante, logrando incluso acumular siete aperturas durante la temporada 2024/25, y formando parte del equipo que conquistó el campeonato en la 2023/24.