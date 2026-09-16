LVBP: Magallanes ya tiene a su cerrador trabajando en el José Bernardo Pérez

Los Navegantes del Magallanes tienen una misión bastante clara para la temporada 2026/27 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional: replicar las cosas buenas hechas en la campaña anterior y defender con éxito la corona que obtuvieron hace unos meses, cuando derrotaron en la Final a Caribes de Anzoátegui.

Para intentar repetir el título, La Nave ha trabajado desde temprano para llegar de la mejor manera al inicio de este nuevo campeonato, con varios de sus peloteros afinando detalles. Entre esos jugadores que ya están trabajando, se encuentra el cerrador del equipo, Felipe Rivero.

En conversación con la página de Instagram "Unión Magallanera", el poderoso cerrador magallanero confirmó que ya se encuentra en la ciudad de Valencia, en donde trabaja fuertemente para llegar en su mejor estado de forma a la zafra, y volver a ser parte importante del bullpen de los filibusteros.

Felipe Rivero se prepara

En efecto, Felipe Rivero comentó en su conversación con Unión Magallanera que ya se encuentra asistiendo al José Bernardo Pérez de Valencia, para ponerse a tono junto a algunos otros peloteros del equipo, y junto a parte del staff eléctrico.

"Ya me encuentro entrenando en el José Bernardo Pérez con algunos de mis compañeros", comentó el lanzador zurdo, quien también tiene bastante claro el objetivo para esta nueva temporada. "La sensación es la misma, defender el titulo y estar para Yadier cuando me necesite, así como lo estuve el año pasado".

En la pasada campaña regular, Felipe Rivero dejó 3.67 de efectividad en 27.0 entradas de labor, además de cinco juegos salvados. Su nivel subió de gran manera en la postemporada, al dejar efectividad de 1.29 en 14 entradas, en las que acumuló 20 ponches y par de rescates.