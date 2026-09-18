MLB: ¡Impresionante! Dominicano Walbert Ureña ya está a la altura de leyendas a sus 22 años

En una temporada marcada por actuaciones destacadas, el novato dominicano Walbert Ureña volvió a demostrar su enorme potencial al protagonizar su mejor presentación del año frente a los Mellizos de Minnesota en la jornada de este jueves 17 de septiembre en las Grandes Ligas.

El derecho de 22 años lanzó siete innings en blanco y estableció un nuevo récord personal con nueve ponches, manteniendo a la ofensiva rival bajo control durante su participación en el Angel Stadium.

Ureña permitió apenas cuatro imparables y no concedió boletos, una actuación que le permitió reducir su efectividad a 2.74 en 28 apariciones esta temporada, 26 de ellas como abridor. Sin embargo, se marchó sin decisión luego de que Ben Joyce permitiera un jonrón de dos carreras de Walker Jenkins con dos outs en el noveno episodio, que igualó el encuentro. Los Angelinos terminaron imponiéndose 5-4 en 10 entradas gracias a un sencillo de Wade Meckler, mientras que Mike Trout había conectado previamente el batazo que empató el juego en el décimo.

Abridores que permitieron 1 o ninguna carrera en una temporada a los 22 años o menos, era de la pelota viva (1920):

1971 Vida Blue: 20

1985 Dwight Gooden: 19

2026 Walbert Ureña: 16

1984 Dwight Gooden: 16

1933 Hal Schumacher: 16

Con 144.1 innings de trabajo, Ureña acumula 140 ponches y 67 bases por bolas, números que lo han colocado entre los novatos más destacados de la Liga Americana. Su efectividad de 2.74 es la segunda mejor entre los novatos de MLB que han superado las 100 entradas lanzadas durante la temporada, únicamente por detrás de Parker Messick, de los Guardianes de Cleveland, quien registra 2.57 en 178.1 innings.

Ureña suma 16 aperturas en las que permitió una carrera o menos, la mayor cantidad para un lanzador de 22 años o menos en una temporada desde que Dwight Gooden alcanzó esa cifra en 1985. Estos registros han convertido al joven pitcher de los Angelinos en un candidato que podría recibir votos para el Premio al Novato del Año de la Liga Americana, de acuerdo con Sarah Langs.