MLB: ¿Cuándo fue la última vez que dos venezolanos lideraron en average las Grandes Ligas?

Venezuela podría volver a protagonizar una situación histórica en las Grandes Ligas, ya que dos de sus principales bateadores aparecen nuevamente entre los mejores promedios de bateo de la temporada. En la presente temporada, Luis Arráez y Gabriel Moreno lideran ese apartado en la Liga Nacional con promedio de .315 y .307, respectivamente.

El antecedente más reciente se produjo en 2023, cuando Luis Arráez y Ronald Acuña Jr. terminaron en los dos primeros lugares de MLB en promedio ofensivo. 'La Regadera' terminó conquistando su segundo título de bateo en la Gran Carpa y el jardinero de Atlanta Braves se convirtió en el primer jugador en la historia en coleccionar 40 cuadrangulares y 70 bases robadas en una misma campaña.

Luis Arráez y Gabriel Moreno busca repetir en 2026

Ahora, en 2026, la posibilidad vuelve a estar sobre la mesa con Arráez y Moreno entre los venezolanos que lideran el promedio. El segunda base de los Phillies registra .315 y el receptor de Arizona .307, cifras que los mantienen muy cerca en la carrera por terminar entre los mejores bateadores de MLB. Sin embargo, todavía queda temporada por jugar, por lo que las posiciones pueden cambiar antes del cierre.

De mantenerse esa tendencia hasta el final, Venezuela podría volver a conseguir un 1-2 entre los líderes de promedio de bateo de las Grandes Ligas apenas tres años después del conseguido por Arráez y Acuña Jr.. El antecedente de 2023 demuestra la magnitud del logro, y ahora la actuación de Arráez y Moreno mantiene abierta la posibilidad de repetir una marca que refleja el peso de los bateadores venezolanos en el béisbol de MLB.