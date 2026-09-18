Ethan Salas lidera jornada de Statcast

El receptor criollo conectó el batazo más largo de la jornada del 16 de septiembre, de acuerdo con los líderes diarios de Statcast, al mandar la pelota a una distancia proyectada de 426 pies.

El batazo llegó en el segundo inning ante Mason Adams y representó, además, el primer cuadrangular de Salas en las Mayores. El novato registró una velocidad de salida de 105.8 millas por hora y un ángulo de lanzamiento de 33 grados.

Salas no se conformó con ese vuelacerca. En el quinto episodio volvió a sacar la pelota del parque, esta vez ante Nick Frasso, para completar una jornada de dos jonrones en la victoria 9-3 de los Padres sobre los Rockies.

Los líderes de Statcast

En la categoría de velocidad de salida, Oneil Cruz encabezó la jornada con 113.1 millas por hora, seguido por Cal Raleigh (112.4), Jared Young (111.9), Yordan Alvarez (110.7) y Jackson Merrill (110.6).

En distancia, detrás de Salas aparecieron Samuel Basallo, con 425 pies; Pavin Smith y Kyle Karros, ambos con 424; y Jakob Marsee, con 420.

Desde el montículo, Jhoan Duran registró la mayor velocidad de lanzamiento de la jornada, con 101.8 millas por hora. El dominicano también ocupó otros puestos del listado con envíos de 101.8, 101.7 y 101.2 mph, mientras Andrés Muñoz alcanzó las 101.3 mph.

Por último, Shota Imanaga lideró la categoría de bateos y fallos con 20, seguido por Parker Messick, Logan Henderson y Carlos Rodón, todos con 15, mientras Zebby Matthews completó el listado con 14.

Un día histórico para Salas

La actuación del reeptor, además de colocarlo en lo más alto de la lista de distancia, llega en una jornada histórica, con 20 años se convierte en el receptor más joven en la historia de MLB con dos jonrones en un mismo encuentro.