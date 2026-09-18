MLB: Eduardo Rodríguez se mide en un duelo de élite ante Gerrit Cole

Regresa a la lomita Eduardo Rodríguez. Este viernes 18 de septiembre, los Cascabeles de Arizona recibirán en el Chase Field de Phoenix a los Yankees de Nueva York, y el zurdo criollo tendrá la responsabilidad de subir a la lomita, para intentar guiar a los suyos a un triunfo que los mantenga en carrera por el comodín.

Eso sí, el desafío no será nada sencillo, ya que en la otra acera estará uno de los mejores pitchers de los últimos años, como lo es Gerrit Cole, en lo que será un duelo de altísimo nivel, especialmente por la gran campaña que ha tenido el lanzador criollo en 2026.

Eduardo Rodríguez se mide a Gerrit Cole

Este viernes 18 de septiembre, a las 9:40 de la noche, Eduardo Rodríguez se enfrentará a la toletería de los Yankees de Nueva York, para buscar su triunfo número 16 de la que ha sido su mejor temporada de por vida en las Grandes Ligas.

En las 30 aperturas que acumula en lo que va de año, "E-Rod" registra foja de 15 triunfos y seis derrotas, además de efectividad de 2.62 en 178.1 innings de labor. Su efectividad es la séptima mejor de todo el beisbol, y la cuarta mejor de la Liga Nacional, solo superado por brazos de la talla de Jacob Misiorowski, Chris Sale y Yoshinobu Yamamoto.

Por los Yankees estará el Cy Young de la Liga Americana en 2023, Gerrit Cole, quien ha tenido una campaña marcada por su regreso a la acción, luego de perderse todo el 2025 por la cirugía Tommy John. En 20 salidas, tiene récord de 8-9 y efectividad de 3.67, además de WHIP de 1.13, por lo que, a pesar de estar adaptándose nuevamente a la dinámica, tiene todo para ofrecer un duelo de alto voltaje.