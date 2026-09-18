MLB: ¿Puro hit? Luis Arráez supera su cifra de remolcadas de 2025 y va por más

Todas las miradas están puestas en el liderato de bateo, un departamento que está siendo dominado nuevamente por el venezolano Luis Arráez. Sin embargo, el oriundo de San Felipe se ha encargado de dejar claro que sí trabajó un poco más en su producción y ya superó su cifra de remolcadas de la campaña anterior, con la posibilidad de establecer un nuevo tope personal en ese renglón.

La "Regadera" ya consiguió una nueva marca en cuanto a extrabases se refiere, acumulando 46 conexiones de más de una almohadilla. Ya con eso queda claro que implementó ligeramente su poder en este torneo con la misión de ayudar más en la fabricación de carreras.

Luis Arráez suma un nuevo remolque y se supera a sí mismo

En la jornada de este jueves, el oriundo de San Felipe produjo una rayita en la blanqueada de los Phillies de Philadelphia 3 carreras por 0 ante los Mets de Nueva York, con un fly de sacrificio.

De esa manera, el venezolano alcanzó su carrera impulsada número 62 de la zafra, superando las 61 que logró remolcar en el 2025. Otra característica del aporte que sigue implementando Arráez en lo que respecta a la producción dentro de su franquicia, acabando con los comentarios externos que indican que "solo conecta sencillos".

Cabe destacar que el tope personal de rayitas traídas al plato en su carrera lo implantó Luis en la temporada 2023, con 69 empujadas. Por ende, todavía tiene la oportunidad de superar ese registro y de alcanzar su primer campeonato regular con 70 producidas.

Así va Luis Arráez en la carrera por el título de bateo