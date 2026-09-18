MLB: ¿Cómo le ha ido? Ranger Suárez quiere mantener su dominio en septiembre

Ranger Suárez vuelve a subirse al morrito este viernes, en otro duelo clave en las aspiraciones de los Medias Rojas de Boston para meterse en postemporada, y buscará seguir dominando, como lo hizo en sus dos salidas recientes en el mes de septiembre.

El lanzador venezolano retará a la ofensiva de los líderes de su división, los Rays de Tampa Bay, a partir de las 7:15 p.m. y buscará demostrar que está hecho para este tipo de retos.

Ranger Suárez está intratable en septiembre

Suárez se está acercando a su parte favorita de la campaña y su dominio en el montículo está hablando por sí solo. Durante el presente mes, el pitcher siniestro acumula dos triunfos en dos salidas 2/2.

Lo más sorprendente es que en ambas ocasiones completó los siete capítulos y solamente toleró una rayita en su reciente presentación, producto de un vuelacercas.

El venezolano ha permitido 10 indiscutibles en ese lapso, regalando apenas un pasaporte y con una cifra notable de 11 rivales abanicados, para exhibir una increíble efectividad de 0.64 en septiembre. Ranger espera mantener ese ritmo en la jornada de hoy.

Ranger Suárez ha lanzado cinco entradas, como mínimo, en cada una de sus últimas seis actuaciones, aunque eso no quiere decir que en todas le haya ido bien.