MLB: Jackson Chourio puso en ventaja a Milwaukee con este batazo

El jardinero venezolano Jackson Chourio abrió la pizarra para los Cerveceros de Milwaukee este viernes al conectar un soberbio jonrón de tres carreras en la segunda entrada contra los Orioles de Baltimore.

El batazo, que viajó a 419 pies de distancia con una velocidad de salida de 107.5 millas por hora, castigó un cambio de velocidad a 85.9 millas por hora del abridor zurdo Cade Povich.

Antes de su batazo de cuatro esquinas, Chourio ya había logrado estafarse su base número 18 de la temporada. Con esta actuación, el zuliano colocó la pizarra 3-0 a favor de Milwaukee en la misma segunda entrada.

El estelar patrullero de Milwaukee se encuentra a las puertas de lograr un hito histórico. Chourio cuenta con un tramo de nueve compromisos restantes en el calendario para conseguir apenas dos bases robadas más.

De lograrlo, el fenómeno venezolano registraría su tercera temporada consecutiva alcanzando la marca de 20 home runs y 20 bases robadas justo en sus tres primeros años como profesional en Las Mayores.