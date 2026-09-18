MLB: Robert Suárez prepara su regreso en Triple A

Pasaron casi tres meses de incertidumbre, pero la luz al final del túnel finalmente brilla para Robert Suárez. El serpentinero criollo de los Bravos de Atlanta fue programado para iniciar su asignación de rehabilitación este domingo con la filial Triple A del equipo, Gwinnett, según informó Chad Bishop de The Atlanta Journal-Constitution.

El diestro no ha visto acción en un juego oficial desde finales de junio, cuando una molestia en el codo de lanzar lo sacó de circulación y frenó en seco un inicio de campaña brillante en el bullpen.

Un proceso de recuperación que requirió paciencia

El camino de regreso para el Set up de Atlanta no fue sencillo. Inicialmente ingresó a la lista de lesionados de 15 días, pero la persistente inflamación en la articulación del codo obligó a llevar las cosas con extrema cautela. Ante la lentitud del proceso, la organización lo transfirió a la lista de lesionados de 60 días el pasado primero de septiembre.

A pesar de ese movimiento administrativo, Suárez ha mostrado progresos constantes en las últimas semanas. Tras cumplir exitosamente sesiones de bullpen y enfrentar bateadores en prácticas en vivo con velocidad notable, el cuerpo médico dio el visto bueno para dar el paso definitivo hacia el terreno de juego.

Dado que ese juego marca el cierre de la temporada regular en la International League para los Gwinnett Stripers, Suárez no tendrá margen para realizar más apariciones de rehabilitación en las ligas menores.

Si el diestro requiere trabajo adicional para afinar sus envíos, tendrá que realizarlo a través de sesiones de bullpen supervisadas directamente con el equipo grande. Sin embargo, la intención de la gerencia es clara: si todo sale según lo previsto en su salida del domingo, el experimentado lanzador podría reincorporarse al bullpen de Grandes Ligas antes de que concluya el calendario regular de la MLB.

En 31 juegos disputados con los Bravos de Atlanta en este curso 2026, el diestro dejó un récord impecable de cuatro victorias sin derrotas, además de sumar cuatro rescates. En un total de 32 entradas lanzadas, Suárez recetó 26 ponches y otorgó apenas seis boletos. Su efectividad se mantuvo en un astronómico 0.56, acompañada por un WHIP microscópico de 0.84.