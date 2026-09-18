¿Quién será el próximo pelotero venezolano en alcanzar los 1000 hits de por vida en la MLB?

Los peloteros venezolanos siguen sumando capítulos importantes en la historia de las Grandes Ligas. La constancia ofensiva de muchos de ellos ha permitido que cada temporada tengan la posibilidad de alcanzar marcas que reflejan su permanencia y producción al máximo nivel.

Una barrera que ya superaron tres venezolanos este 2026

La temporada 2026 ya dejó tres nuevos integrantes en el grupo de venezolanos con al menos 1.000 hits de por vida en la MLB. Ellos son Ronald Acuña Jr. (1.011), Miguel Rojas (1.045) y Willson Contreras (1.077).

Ahora, la atención se dirige hacia el próximo jugador que podría alcanzar el histórico registro, solo que le tomará algo de tiempo.

Y es que entre los venezolanos activos en las Grandes Ligas, William Contreras es quien se encuentra más cerca de los 1.000 imparables. Previo a la jornada de este viernes, el receptor de los Cerveceros de Milwaukee acumula 748 hits en su carrera.

Además, el porteño podría superar este año su mejor registro personal de imparables en una temporada. Su tope es de 167 hits, conseguido en 2024, y actualmente suma 146, por lo que necesita 22 para establecer esa nueva marca.

Otros nombres a mencionar

Otro venezolano que se encuentra cerca de la barrera es Orlando Arcia, quien acumula 791 imparables. Sin embargo, el infielder no forma parte actualmente del sistema de MLB, una condición que influye al momento de proyectar quién podría ser el siguiente en alcanzar el registro.

A su vez, Anthony Santander (729) es el máximo perseguidor de William en esta carrera por los 1000 hits, mientras que Andrés Giménez (683) los escolta con bastante desventaja de por medio.

Respecto a los jugadores ya retirados que quedaron cerca de la hazaña aparecen figuras destacadas como Miguel Montero (973), Juan Rivera (950) y Richard Hidalgo (929), entre muchos otros.