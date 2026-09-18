MLB: Por esta razón Andrés Giménez quedó fuera de la alineación de Toronto

Las alarmas se encendieron en el conjunto canadiense tras confirmarse que el camarero venezolano Andrés Giménez no estuvo disponible en la alineación titular de los Azulejos de Toronto para el primer compromiso del fin de semana ante los Rangers de Texas. La razón responde a intensas molestias musculares en la corva que han venido afectando al infielder criollo en las últimas jornadas.

Aunque la organización no descartó por completo su participación desde el banco como bateador emergente, la directiva y el cuerpo técnico prefieren llevar con cautela la situación para garantizar el regreso del camarero a la titularidad este mismo sábado.

Precaución en la cueva canadiense

El reporte del periodista Arden Zwelling, de la cadena Sportsnet.ca, detalló que Giménez ha estado lidiando con rigidez en el isquiotibial desde hace un par de días. A pesar de que el jugador ha experimentado una evolución favorable en las últimas horas y se siente con mejor disposición física, la prioridad del cuerpo médico es evitar una recaída que complique el tramo final de la temporada regular.

En lo que va de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, el infielder acumula un promedio de bateo de .243 tras haber conectado 109 imparables en 448 turnos oficiales al bate. Además, acumula 23 dobles, un triple y nueve cuadrangulares, registros con los que ha logrado remolcar 57 carreras y anotar en 36 oportunidades. Asimismo, su velocidad e instinto sobre las almohadillas le han permitido estafarse 20 bases, alcanzando su cuarta temporada con este registro.