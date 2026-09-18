LVBP: ¡Regresa Ravelo! Cardenales anuncia a la mitad de sus importados

Después de anunciar su lista de jugadores sin prioridad de contratación, la organización de Cardenales de Lara confirmó a la mitad de sus peloteros foráneos de cara a la temporada 2026/2027, afinando detalles.

Lo más resaltante es el regreso del cubano Rangel Ravelo, quien disputará su novena campaña con los "Crepusculares", para seguir dejando su huella entre los peloteros extranjeros que han jugado en esta franquicia.

Cardenales confirma a cuatro importados

Fueron cuatro los foráneos que dio a conocer Lara a través de las redes sociales este viernes. Además de Ravelo, viene otro jugador de posición, Spencer Packard. Los dos otros importados son lanzadores: el zurdo James González y el derecho estadounidense Roman Angelo.

Ravelo viene de tener una notable temporada en México, dejando un promedio de bateo de .329, aunado a tres batazos de cuatro esquinas y nueve dobles.

Por su parte, Spencer Packard es un jardinero estadounidense perteneciente a la organización de los Marineros de Seattle. En este 2026 llegó hasta la sucursal de Triple y, en general, bateó .282, siete bambinazos y 32 carreras impulsadas.

En lo que respecta a los brazos, James González es un zurdo panameño que puede ayudar en el bullpen. Con 26 años, jugó en las categorías AA y AAA de los Atléticos de Oakland; también disputó el Clásico Mundial con la novena panameña.

Por último, Roman Angelo es un derecho estadounidense que también viene de jugar en el beisbol organizado, con los Cascabeles de Arizona, llegando hasta Triple A. Los tres últimos mencionados tendrán su primera experiencia en la LVBP.