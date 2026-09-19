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LVBP: Caribes presentó a sus peloteros dejados en libertad

La lista la conforman 18 jugadores

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Meridiano

Viernes, 18 de septiembre de 2026 a las 11:14 pm
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LVBP: Caribes presentó a sus peloteros dejados en libertad
Foto: Prensa Caribes

La gerencia de Caribes de Anzoátegui oficializó la lista de peloteros que no contarán con prioridad de contratación para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). La medida implica la liberación de 18 piezas que quedan en plena libertad para negociar con cualquiera de los otros siete circuitos de la pelota invernal.

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  • Neiver Acosta
  • Robert Domínguez
  • Orlando Gil
  • Yaferson López
  • Eider Machuca
  • Franklin Márquez
  • Gustavo Meneses
  • Diego Moreno
  • Diego Navarro
  • Freddy Pacheco

Infielders

  • Nixson Cueche
  • Nioby García
  • Álvaro González
  • Yonathan Mendoza

Outfielders

  • Gustavo Armas
  • Jesús Bugarín
  • Alejandro De Cesare
  • Manuel Meléndez

Mendoza y Bugarín habían sumado tiempo de juego regular en los últimos torneos, aportando versatilidad tanto en el cuadro como en los jardines.

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