LVBP: Caribes presentó a sus peloteros dejados en libertad

La gerencia de Caribes de Anzoátegui oficializó la lista de peloteros que no contarán con prioridad de contratación para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). La medida implica la liberación de 18 piezas que quedan en plena libertad para negociar con cualquiera de los otros siete circuitos de la pelota invernal.

Relevo en reestructuración: diez lanzadores fuera

El cuerpo de pitcheo concentra la mayor cantidad de bajas en esta reestructuración. La oficina de la tribu decidió prescindir de diez serpentineros, combinando prospectos del sistema y brazos experimentados.

Neiver Acosta

Robert Domínguez

Orlando Gil

Yaferson López

Eider Machuca

Franklin Márquez

Gustavo Meneses

Diego Moreno

Diego Navarro

Freddy Pacheco

Infielders

Nixson Cueche

Nioby García

Álvaro González

Yonathan Mendoza

Outfielders

Gustavo Armas

Jesús Bugarín

Alejandro De Cesare

Manuel Meléndez

Mendoza y Bugarín habían sumado tiempo de juego regular en los últimos torneos, aportando versatilidad tanto en el cuadro como en los jardines.