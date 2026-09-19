LVBP: Caribes presentó a sus peloteros dejados en libertad

La gerencia de Caribes de Anzoátegui oficializó la lista de peloteros que no contarán con prioridad de contratación para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). La medida implica la liberación de 18 piezas que quedan en plena libertad para negociar con cualquiera de los otros siete circuitos de la pelota invernal.
NOTAS RELACIONADAS
Relevo en reestructuración: diez lanzadores fuera
El cuerpo de pitcheo concentra la mayor cantidad de bajas en esta reestructuración. La oficina de la tribu decidió prescindir de diez serpentineros, combinando prospectos del sistema y brazos experimentados.
- Neiver Acosta
- Robert Domínguez
- Orlando Gil
- Yaferson López
- Eider Machuca
- Franklin Márquez
- Gustavo Meneses
- Diego Moreno
- Diego Navarro
- Freddy Pacheco
Infielders
- Nixson Cueche
- Nioby García
- Álvaro González
- Yonathan Mendoza
Outfielders
- Gustavo Armas
- Jesús Bugarín
- Alejandro De Cesare
- Manuel Meléndez
Mendoza y Bugarín habían sumado tiempo de juego regular en los últimos torneos, aportando versatilidad tanto en el cuadro como en los jardines.