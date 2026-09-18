LVBP: Águilas ya conoce a su rival para el Juego de la Chinita: ¿podrá defender su dominio?

Cada temporada, el calendario de la LVBP reserva una fecha que trasciende lo deportivo para los fanáticos zulianos. El Juego de la Chinita volverá a reunir a una de las aficiones más fervientes de la pelota nacional en el Estadio Luis Aparicio "El Grande", con las Águilas del Zulia en busca de otra victoria en una jornada cargada de tradición.

Caribes, el rival de las Águilas

Los rapaces se medirán con Caribes de Anzoátegui el próximo 18 de noviembre, en una nueva edición del encuentro especial de la temporada 2026-2027.

El historial entre ambos equipos favorece a los zulianos, que han conseguido dos victorias frente a una de la Tribu. Las Águilas se impusieron 6 a 3 en 2017 y 8 a 5 en 2009, mientras que Caribes ganó 5 a 3 en 1995.

Vale recordar que la pasada edición terminó con derrota para el conjunto aguilucho ante Bravos de Margarita, que se impuso 13 a 7. Con ese resultado, el historial general del Juego de la Chinita quedó en 29-27 a favor de las Águilas.

Una celebración que va más allá del beisbol

El Juego de la Chinita representa una fecha especial para los fanáticos zulianos por su vínculo con la Virgen de Chiquinquirá, patrona del estado. La jornada combina la tradición religiosa con una de las mayores expresiones de pasión deportiva de la región.

Como es habitual, la organización de las Águilas suele preparar diferentes actividades y eventos antes y durante el 18 de noviembre, con el objetivo de acompañar la celebración de sus seguidores.

El Estadio Luis Aparicio volverá a ser el punto de encuentro para una jornada en la que las Águilas buscarán sumar otro capítulo favorable en la historia de este compromiso.