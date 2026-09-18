LVBP publica calendario completo de la temporada 2026-2027

Todo está listo para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Este viernes 18 de septiembre la directiva del torneo publicó el calendario completo de la venidera campaña.

La campaña inicia con el juego inaugural el 12 de octubre, con el duelo entre los Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Calendario - Temporada Regular - LVBP 2026/2027

Octubre

Acto seguido, el 13 de octubre, están pautados tres compromisos con los debuts de otras cuatro organizaciones: Tigres de Aragua vs. Caribes de Anzoátegui, Leones del Caracas vs. Águilas del Zulia y, nuevamente, la nave turca ante el conjunto guaireño.

Sin embargo, el día miércoles 14 de octubre será cuando las ocho franquicias de la LVBP salgan al terreno y se ejecuten los tradicionales cuatro juegos de la jornada.

La ronda regular está planificada para 56 compromisos para cada equipo, en los que cada uno tendrá sus 28 juegos de local y 28 de visitante.

Noviembre

Estadios para la temporada 2026/2027:

Navegantes del Magallanes: Estadio José Bernardo Pérez

Leones del Caracas: Estadio Monumental

Tiburones de La Guaira: Estadio Universitario de Caracas

Cardenales de Lara: Estadio Antonio Herrera Gutiérrez

Tigres de Aragua: Estadio José Pérez Colmenares

Águilas del Zulia: Estadio Luis Aparicio “El Grande”

Caribes de Anzoátegui: Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel ​

Bravos de Margarita: Estadio Nueva Esparta

Cada fanático podrá disfrutar de toda la pasión y espectáculo a lo largo del calendario en estos ocho parques designados para la 2026/2027.

Diciembre

Finalmente, la ronda regular culmina el 27 de diciembre y la postemporada comenzará el 2 de enero de 2027, fecha en la que se pondrá en marcha el Round Robin. Además, la Gran Final de la LVBP comenzará el 21 de enero, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para definir a los equipos finalistas dentro del terreno de juego.