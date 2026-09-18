LVBP: De esta manera comenzaron los Tiburones de La Guaira las últimas temporadas

Cada temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional representa una nueva página para que cada organización logre hacer historia, pero los primeros resultados suelen marcar un indicio claro de lo que puede ser esa edición dentro del terreno de juego.

En el caso de Tiburones de La Guaira, sus comienzos durante las últimas tres campañas han tenido comportamientos diferentes, con balances que permiten comparar cómo ha sido su rendimiento inicial y de lo que se puede esperar para el 2026-2027 en la LVBP.

Entre las temporadas 2023-24, 2024-25 y 2025-26, el conjunto escualo acumuló un récord de 7-5 durante sus respectivas primeras semanas, para un porcentaje de victorias de .583. Sin embargo, las tres campañas tuvieron contextos distintos y no todas comenzaron con la misma cantidad de encuentros.

Tiburones de La Guaira - LVBP

En la histórica temporada 2023-24, Tiburones tuvo un comienzo particularmente corto. El equipo disputó solamente dos encuentros durante su primera semana y terminó con registro de 1-1, equivalente a un porcentaje de .500. Pero a pesar de que fue una muestra corta, al final del calendario, alcanzaron el título tras 38 años de espera.

La historia cambió en la campaña 2024-25. En sus primeros seis compromisos, La Guaira consiguió un récord de 4-2, con un porcentaje de victorias de .667. Ese resultado representó el mejor inicio de las tres temporadas en cuestión, pero no se dieron cita en la postemporada.

Un año después y en la más reciente, en la temporada 2025-26, los escualos volvieron a presentar un balance nivelado. Tiburones terminó su primera semana con marca de 2-2, para un porcentaje de .500, y nuevamente quedaron eliminados de la posibilidad de jugar el Round Robin.

Al comparar los tres arranques, la temporada 2024-25 sobresale por el récord de 4-2, mientras que las campañas 2023-24 y 2025-26 terminaron con .500 de porcentaje. La diferencia también está en la cantidad de encuentros disputados y que, en la primera zafra de las analizadas, se quedaron con los máximos honores dentro de la pelota criolla.

En conclusión, para Tiburones de La Guaira, estos números muestran que los inicios recientes han sido competitivos, pero que no definen absolutamente nada en lo que tiene que ver con sus objetivos colectivos.