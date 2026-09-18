LVBP: Esta es la lista de peloteros sin prioridad de contratación de Cardenales de Lara

Cardenales de Lara está listo para arrancar su pretemporada el próximo 28 de septiembre, cuando regresen al terreno de juego del Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto para preparar y ajustar detalles de cara al inicio de la temporada 2026/27 de nuestra pelota.

Además, este viernes 18 de septiembre, a 10 días del inicio de las prácticas, los crepusculares oficializaron su lista de jugadores sin prioridad de contratación, un paso siempre importante antes del arranque de cada zafra. En esta ocasión, los larenses liberaron a más de 40 peloteros, de los cuales uno se retiró, dos han sido invitados a las prácticas, y el resto tiene total libertad de firmar con otra novena.

En desarrollo...