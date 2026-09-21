Los Leones del Caracas ponen en marcha su preparación para la LVBP

Los Leones del Caracas dan el primer paso hacia una nueva temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El conjunto capitalino comienza este lunes sus trabajos de preparación en el Estadio Monumental.



La primera sesión cuenta con la presencia de varios integrantes del cuerpo técnico, encabezado por Wilfredo Romero. Junto al mánager también están Wilson Álvarez, Roger Cedeño y Alfredo González, quienes asumen las primeras labores de preparación del equipo.



El inicio de los trabajos marca el regreso de los Leones al terreno, con la mirada puesta en la campaña que se avecina.

Ya dicen presente

Entre los jugadores de posición que acuden a la primera jornada aparecen Wilfredo Tovar, Jeferson Morales y Gabriel Lino. Los tres forman parte del grupo que comienza a tomar ritmo de cara a la temporada, mientras el cuerpo técnico avanza con las primeras sesiones de preparación.

Se esperan más incorporaciones



La convocatoria continúa en los próximos días. Para este martes está prevista la llegada de nuevos jugadores a los entrenamientos de los Leones del Caracas, por lo que el grupo aumenta de forma progresiva.



Con más piezas en camino, el conjunto capitalino completa su preparación de cara a una nueva edición de la LVBP.