LVBP: Erick Leal en deuda con la afición de Leones del Caracas

Erick Leal es uno de los lanzadores de los Leones del Caracas que está en deuda con su afición. No ha logrado afianzar su juego, ni su dominio en el montículo y eso le afecta directamente al equipo. En la campaña 2026-27 espera tener un año estelar y se prepara para eso.

Leal busca demostrar su jerarquía desde el primer juego de temporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El derecho está entrenando con Leones desde el día uno, tratando de ponerse a tono para una campaña donde esperan volver a las primeras posiciones.

Wilson Álvarez no duda en destacar a su lanzador estelar: "Erick Leal se vio muy bien, demasiado bien. Este par de meses de descanso le cayeron bien". Las sensaciones iniciales son muy alentadoras para el cuerpo técnico, un espaldarazo clave para el mejor lanzador del club.

Erick Leal: ¿Por qué está en deuda con la afición de Leones del Caracas?

El rendimiento monticular de Erick Leal ha dejado mucho que desear durante su estadía con Leones del Caracas. Acumula 21 aperturas divididas entre 2024-25 y 2025-26 que reflejan un pésimo estado de forma con su pitcheo; preocupante para el conjunto melenudo.

Al revisar las estadísticas, sus números resultan alarmantes: registrando una elevada efectividad de 7.13 durante el año 2024 y empeorando su desempeño al escalar hasta una preocupante efectividad de 8.02 carreras limpias permitidas en lo que fue el 2025-26.

Esa falta de estabilidad y de dominio sostenido le ha impedido consolidarse como el caballo de batalla confiable que la fanaticada caraquista demanda. Además de evidenciar que necesita mostrar una cara totalmente distinta si pretende recuperar el crédito perdido este año.

Números de Erick Leal en su carrera con Leones del Caracas