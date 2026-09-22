LVBP: Wilfredo Romero da su balance sobre la primera práctica de Leones

Wilfredo Romero volvió a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) para formar parte de un staff de Leones del Caracas con grandes figuras y este lunes, dio su primera perspectiva sobre lo que le pareció el entrenamiento de la organización.

Los "Melenudos" fueron una de solamente dos franquicias que comenzaron su pretemporada este lunes, 21 de septiembre, liderados justamente por quien será su coach de bateo, Romero.

Esto dice Wilfredo Romero tras la primera práctica de Leones

Luego de ser la voz principal de esta primera práctica, Wilfredo Romero conversó con el equipo de Prensa de los capitalinos, dejando claro lo que buscará transmitir a los jugadores en su rol.

"Contento con toda la organización que he visto. Yo creo que el compromiso que tenemos como organización, principalmente el staff. Creo que comenzamos con buen pie", señaló inicialmente el coach de bateo.

Asimismo, Wilfredo se quedó sorprendido con el estado de forma de los peloteros asistentes al primer entrenamiento, tras hacer énfasis en que llegaron bastante bien y así es más fácil trabajar para ellos.

Wilfredo Romero quiere un equipo más versátil

Si bien la "voz cantante" la tendrá el estratega Lipso Nava, Wilfredo Romero indicó que buscará conseguir un equipo con mayor versatilidad en la caja de bateo, en su rol como coach.

"Con los días, vamos a tener meeting con los bateadores para presentarles el plan que queremos. Aquí sabemos que es un estadio donde la bola corre; creo que estaremos más enfocados en ser versátiles que en la fuerza", añadió.

Para concluir, el ganador de Manager del Año en las zafras 2021/2022 (Magallanes) y 2022/2023 (Tigres) destacó que Lipso es un manager al que le gusta correr las bases y que el "equipo va a batear, pero lo diferente es que creo que vamos a ser un equipo versátil".

Durante la campaña anterior, los "Melenudos" ocuparon el último puesto en el renglón colectivo de bases robadas con apenas 15, ocho menos que el segundo peor equipo. En cuanto a los batazos con fuerza, despacharon 55 vuelacercas, siendo sextos en ese apartado.