MLB: Vladimir Guerrero Jr. queda fuera del lineup por dolores de espalda

El panorama se complica para los Azulejos de Toronto en el tramo final de la temporada. Vladimir Guerrero Jr., la gran figura de la franquicia canadiense, ha quedado fuera de la alineación titular para el primer compromiso de la serie frente a los Orioles de Baltimore debido a molestias persistentes en la parte baja de la espalda.

Una temporada para el olvido

El contraste entre la versión actual de Guerrero Jr. y la que deslumbró a toda la Gran Carpa el año pasado es alarmante. Tras consolidarse como uno de los bateadores más temidos del planeta durante la última postemporada, el inicialista de 27 años ha firmado un calendario abrumado por la irregularidad y la falta de impacto ofensivo.

De ser una garantía en la inicial, pasó a transformarse en una incógnita constante dentro de una posición donde la producción de poder resulta indispensable.

Aunque es muy probable que con el paso de las semanas se revele que el estelar toletero ha estado jugando mermado por dolencias físicas, la realidad actual no deja de ser difícil de digerir para la fanaticada de Toronto.

Las alarmas se encendieron el domingo frente a Texas

El origen inmediato de esta ausencia ocurrió durante la jornada dominical. Guerrero Jr. tuvo que abandonar de manera prematura la victoria por 7-2 sobre los Rangers de Texas tras sentir una fuerte rigidez en la zona lumbar.

Un día después, el dolor no cedió lo suficiente como para permitirle saltar al terreno de juego frente a los Orioles. Por el momento, el cuerpo médico del equipo lo ha catalogado como un problema de evaluar "día a día".

La sombra de un cierre de temporada definitivo

Con las oportunidades de avanzar a la postemporada desvaneciéndose a pasos agigantados, la gerencia y el cuerpo técnico se enfrentan a un dilema crucial. Si la espalda de Guerrero Jr. no muestra una mejoría sustancial en los próximos días, la organización podría optar por apagar sus motores de forma definitiva y proteger la salud a largo plazo de su jugador franquicia quien firmó un jugoso contrato de 500 millones por los próximos 14 años.