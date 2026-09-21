MLB: Así le fue a Martín Pérez en la segunda mitad

La segunda mitad de la campaña para el cuerpo de abridores de la organización de los Bravos de Atlanta ha mostrado un rendimiento colectivo sencillamente brillante. Los titulares han acumulado aperturas de calidad constante, reduciendo el desgaste del cuerpo de relevistas y manteniendo al equipo en la pelea diaria.

Chris Sale ha mantenido su dominio habitual con una efectividad de 2.14 en nueve salidas, abarcando 59 entradas trabajadas. Por su parte, Tyler Mahle ha registrado un impresionante porcentaje de carreras limpias permitidas de 1.28 en ocho presentaciones. Incluso Grant Holmes ha aportado estabilidad con una marca de 3.28 en doce aperturas.

Sin embargo, el caso de Martín Pérez merece un análisis detallado. El zurdo nacido en Las Mercedes ha registrado doce aperturas en esta segunda mitad de torneo, sumando 60.2 episodios en la loma con una efectividad de 2.37.

A lo largo de su trayectoria en las Mayores, el lanzador venezolano se ha caracterizado por ser un serpentinero de contacto inteligente. Sin depender de una velocidad abrumadora en su bola rápida, su éxito se fundamenta en la capacidad para ubicar la pelota en las esquinas, cambiar la velocidad de los envíos y provocar batazos por el suelo que facilitan el trabajo de la defensiva.

En un total de 30 apariciones, 26 de ellas en calidad de abridor, acumula 142 entradas trabajadas con una efectividad global de 3.04. Durante ese trayecto ha permitido 119 imparables y 48 carreras limpias, otorgando 62 bases por bolas y recetando 102 ponches, lo que deja su WHIP en un sólido 1.27. Con una marca nivelada de nueve victorias y nueve derrotas con un WAR de 3.1.