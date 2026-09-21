MLB: ¿Quiénes son los principales candidatos a Novato del Año en la Americana?

La temporada regular 2026 del mejor béisbol del mundo llegó a su semana final y, por lo tanto, ya se empiezan a conocer nombres que pudieran alzarse con las distintas premiaciones individuales, incluida el Novato del Año. Por lo tanto, te mostraremos quiénes fueron los jóvenes que dejaron los mejores registros en la Liga Americana.

En este circuito predominó el dominio de los jugadores de posición y, por esa razón, los tres nombres principales son infielders: Munetaka Murakami, Kazuma Okamoto y Kevin McGonible. Travis Bazzana se apagó en la segunda parte de la campaña.

Munetaka Murakami

Murakami era el principal favorito de los analistas al comienzo de la temporada, pero su actividad de juego se vio afectada por una lesión que le hizo perderse alrededor de 30 desafíos. A pesar de eso, sus estadísticas son bastante destacadas.

El antesalista acumula 32 cuadrangulares, aunado a 70 empujadas y 77 rayitas anotadas. No obstante, su línea ofensiva es de .202/.346/.809.

Kazuma Okamoto

A la calladita, Okamoto exhibe números más altos que su compatriota Murakami, volviéndose una de las principales figuras ofensivas de los Azulejos de Toronto.

El derecho de 30 años tiene 129 inatrapables, 33 vuelacercas, 89 remolques, 79 anotadas. Su línea ofensiva es de .235/.310/.769, pero tiene 30 desafíos más que Murakami; allí está el verdadero debate entre estos dos nipones.

Kevin McGonible

Un jugador del que nadie habla es del prospecto de los Tigres de Detroit, Kevin McGonible, quien está teniendo una primera zafra sensacional y, evidentemente, hay que ponerlo en esta puja por el galardón de Novato del Año.

El campocorto batea .274, ha anotado 95 rayitas, tiene 70 empujadas, 12 bases robadas y se encuentra dentro del top 10 de la Liga Americana en hits con 160.