MLB: William Contreras y Freddy Fermín se consolidan entre los mejores receptores en este apartado

Joe Mack encabeza las Grandes Ligas en corredores puestos out al intentar robar una base, con un total de 25 durante la temporada, igualándose en la cima de ese apartado con el venezolano William Contreras en la recta final de la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

Además del receptor de Miami Marlins y la figura de Milwaukee Brewers, Freddy Fermín aparece muy cerca de ambos líderes con 24 corredores atrapados en intento de robo, consolidándose como uno de los mejores de su posición en la vigente campaña con San Diego Padres.

De esta manera, tres receptores se encuentran en la parte más alta de este apartado defensivo, destacando la capacidad de Mack, Contreras y Fermín para controlar el juego de carrera desde detrás del plato y responder con precisión ante los intentos de los rivales. El registro de Mack adquiere todavía mayor relevancia al tomar en cuenta que el receptor no hizo su debut en las Grandes Ligas hasta el partido número 35 de la temporada. A pesar de incorporarse tarde al calendario, logró alcanzar rápidamente a Contreras en el liderato de corredores atrapados en intento de robo, mientras Fermín se mantiene a solo uno de distancia.

William Contreras y Freddy Fermín atrapando corredores en 2026

El rendimiento de ambos venezolanos evidencia su capacidad para controlar el juego desde la receptoría y convertirse en una amenaza para los corredores que buscan tomar una base extra. Contreras, uno de los receptores ofensivos más importantes de Venezuela en las Grandes Ligas, comparte el liderato de este apartado con Mack, siendo una atractiva batalla por la cima de ese renglón en el cierre de la ronda regular.

Contreras y Fermín han logrado mantenerse entre los líderes de un apartado defensivo que exige coordinación, velocidad de reacción y precisión en los lanzamientos, consolidando nuevamente la presencia venezolana entre los receptores más productivos de MLB.