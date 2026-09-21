MLB: ¡MVP en el bolsillo! Pete Crow-Armstrong emula a Ronald Acuña Jr. con increíble marca

Pete Crow-Armstrong continúa escribiendo una temporada histórica con los Chicago Cubs, donde no solo está encaminando al equipo a los Playoffs de las Grandes Ligas, sino que tiene prácticamente en el bolsillo el MVP en la Liga Nacional.

El jardinero se convirtió en apenas el décimo jugador en la historia de la Gran Carpa que consigue reunir al menos 40 jonrones, 30 dobles y 30 bases robadas en una misma campaña. El logro quedó confirmado el domingo, cuando conectó su doblete número 30 y posteriormente llegó a 45 cuadrangulares y 38 estafas, cifras que reflejan su extraordinaria combinación de poder y velocidad.

Dentro de ese selecto grupo aparece Ronald Acuña Jr., quien también alcanzó esta combinación durante su histórica temporada de 2023 con los Atlanta Braves. El venezolano terminó aquella campaña con 41 jonrones, 35 dobles y 73 bases robadas, además de convertirse en el primer jugador en la historia de MLB con 40 cuadrangulares y 70 estafas en un mismo año.

La comparación con Acuña resulta especialmente llamativa porque ambos han demostrado desde muy jóvenes una combinación poco habitual de fuerza y velocidad. Crow-Armstrong, además, se convirtió en el primer jardinero central en la historia de Las Mayores en registrar una temporada de 40 jonrones, 30 dobles y 30 robos. Con los Cubs todavía peleando por asegurar su clasificación a la postemporada, el estadounidense mantiene abierta la posibilidad de alcanzar también las 40 bases robadas y completar un histórico 40-40, una hazaña que Acuña Jr. consiguió en 2023 al registrar 41 vuelacercas y 73 estafas.

Jugadores con +40 jonrones, +30 dobles y +30 bases robadas en una temporada de MLB