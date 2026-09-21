MLB: ¡Tropi! Javier Sanoja cierra la semana con poder y llega a la decena de bambinazos

Lo que está haciendo Javier Sanoja en la última semana de acción es completamente increíble y en la jornada dominical, cerró la semana con puro poder, para alcanzar el doble dígito de bambinazos.

La novena de los Marlins de Miami perdió 7 carreras por 3 ante los Padres de San Diego. Lo curioso, es que el único jugador que trajo carreras en el lineup de los "Peces" fue justamente el "Tropi".

Javier Sanoja se va para la calle

En la parte alta del séptimo episodio, los Marlins perdían 4-0 y tenían un par de corredores en circulación, cuando el venezolano vino a consumir turno, con dos bateadores retirados.

Sanoja aguantó el primer strike, pero ya sabía con qué venía Walker Buehler, debido a que se midieron por tercera vez en la noche: el derecho atacó un cutter que se quedó en la parte alta de la zona y llevó la bola a las gradas del jardín izquierdo con un batazo que recorrió 403 pies de distancia y que tuvo una velocidad de salida de 100.7 millas por hora, logrando vaciar las bases.

Javier Sanoja sigue demostrando su capacidad para producir

Muchos creerían que el maracayero se mantiene en play por lo que puede hacer con el guante; sin embargo, está demostrando que también puede responder con el madero.

Javier llegó a la decena de cuadrangulares (10) por primera vez en una zafra con este reciente vuelacercas y registra su primer torneo con más de 100 indiscutibles (127), más de 30 dobles (31), más de 50 empujadas (67) y más de 10 bases robadas (11).