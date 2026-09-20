MLB: Remontada completada: Los Medias Rojas están en los Playoffs

Hubo un momento, no muy lejano, en que la temporada de los Medias Rojas de Boston parecía condenada al olvido. El 17 de junio el panorama en Fenway Park era desolador: el equipo marchaba con un registro de 29-42, compartiendo con los Rockies de Colorado el dudoso honor de ser los únicos conjuntos de las Grandes Ligas incapaces de alcanzar las 30 victorias. Días después, la crisis se profundizó hasta un abismal balance de 32-46. Su mánager, Alex Cora, habia sido despedido en abril. Nadie en su sano juicio apostaba un solo dólar por ellos.

Sin embargo, el beisbol tiene una forma particular de desafiar la lógica. En un giro de guion digno de las mejores épocas de la franquicia, la escuadra patirroja completó un verano inolvidable para firmar una marca de 84-72 y sellar su boleto directo a la postemporada tras la victoria de los Bravos sobre los Astros.

Un punto de inflexión histórico en las Grandes Ligas

Lo logrado por la novena de Boston no es solo una historia de superación, gallardía y corazón, sino un hito con tintes históricos en la era de la Serie Mundial. Caer 14 juegos por debajo del promedio de .500 para luego clasificar a la fiesta de octubre es una hazaña reservada para muy pocos.

De hecho, los Medias Rojas se convirtieron en el cuarto equipo en la historia moderna en clasificar a los playoffs tras haber estado 14 o más juegos por debajo del porcentaje de victorias del 50%. El antecedente más icónico en la ciudad sigue siendo el de los Bravos de Boston en 1914, quienes tras una remontada similar terminaron coronándose campeones. Adicionalmente, el conjunto actual fijó un registro único en la MLB: es el primer equipo que, tras perder 46 de sus primeros 78 encuentros, logra terminar la campaña regular con récord ganador y clasificar a la postemporada.

El verano en que Fenway Park volvió a creer

El clubhouse nunca bajó los brazos. La clave de este giro radical radicó en el ajuste del cuerpo de pitcheo a mitad de temporada y en una ofensiva que despertó justo cuando el margen de error se redujo a cero. La atmósfera en la ciudad cambió drásticamente a medida que las victorias se acumulaban durante julio y agosto, transformando la resignación inicial en un ambiente de fiesta y esperanza.

El sentimiento que rodea hoy al equipo es de absoluta incredulidad y orgullo. Pasar del fondo de la tabla a asegurar un puesto en octubre parecía una meta inalcanzable hace solo tres meses.

Octubre espera por un contendiente peligroso

Las dinámicas en las Grandes Ligas suelen favorecer a los equipos que llegan encendidos a la fase decisiva, y pocos entran con tanto impulso como la tropa de Boston. Tras sobrevivir a una primera mitad de campeonato catastrófica, los Medias Rojas llegan a los playoffs sin nada que perder y con la confianza por las nubes. La fiesta apenas comienza en la Gran Carpa, y la historia demuestra que cuando Boston se cuela en octubre contra todo pronóstico, cualquier cosa puede suceder.

Todo parece indicar que se repetirá la serie del Wild Card del año pasado, donde los Medias Rojas se medirán ante sus archi rivales, los Yankees de Nueva York para ver quien sigue con vida hacia las series divisionales. En Boston, hay ambiente de revancha.