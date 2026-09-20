MLB: Juan Soto tiene este lindo gesto con un pequeño fan

La grandeza de los peloteros no solamente se mide por lo que pueden ser capaces de hacer dentro del terreno de juego, sino por la humanidad que muestran con otras acciones y, en esta ocasión, fue Juan Soto, quien sorprendió a un pequeño fan con un lindo detalle.

Durante la jornada sabatina se enfrentaron los Phillies de Philadelphia y los Mets de Nueva York, un duelo que le dio la oportunidad a un pequeño seguidor del dominicano de conocerlo al finalizar las acciones.

Juan Soto tiene un lindo gesto con este niño

Luego de finalizar el compromiso, Soto esperó al pequeño aficionado, quien al verlo empezó a dar saltos de la emoción mientras sostenía una hoja con el número #22.

Posteriormente, el niño le dio un abrazo a Soto y, cuando pensaba que no había más sorpresas, el slugger se quitó su camiseta, se la regaló y se la firmó; para terminar de regalarle un día super especial a este pequeño aficionado.

Números de Juan Soto en la campaña

A pesar de arrastrar algunas molestias, Juan Soto igualmente logró superar cifras importantes. El jardinero acumula 103 imparables, 26 cuadrangulares y 65 carreras impulsadas.

Donde ha disminuido su ritmo notablemente en comparación con la campaña anterior es en las bases robadas, sumando solamente nueve bases estafadas.