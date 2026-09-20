MLB: ¡Abusador! Ronald Acuña Jr. alcanza el centenar de hits en 2026 pese a las lesiones

Ronald Acuña Jr. sigue dejando números impactantes a nivel personal en una temporada marcada por los altibajos. El jardinero de los Bravos de Atlanta conectó dos imparables, incluido un cuadrangular con las bases llenas, durante el compromiso del sábado 19 de septiembre ante los Astros de Houston y así conseguir una nueva cifra redonda en este 2026.

El venezolano volvió a responder con el madero y alcanzó el centenar de hits en la temporada regular de las Grandes Ligas. La cifra adquiere mayor relevancia al tomar en cuenta que el pelotero de 28 años ha tenido que lidiar con problemas físicos que limitaron su participación durante buena parte del calendario.

Ronald Acuña Jr. supera los 100 hits en la temporada 2026

El batazo de cuatro esquinas llegó en el octavo inning y representó uno de los momentos más destacados de la jornada para el pelotero venezolano. Con las bases llenas, Acuña Jr. conectó con autoridad hacia los jardines izquierdo y central para llegar a 20 vuelacercas y 20 bases robadas.

Además del cuadrangular, el jardinero de Atlanta consiguió otro imparable frente a Houston, lo que le permitió superar la barrera de los 100 hits en la presente temporada. De esta manera, el venezolano continúa acumulando estadísticas relevantes pese a perder tiempo de juego.

El “abusador” ingresó dos veces a la lista de lesionados durante 2026. La primera ocurrió el 3 de mayo y la segunda el 10 de junio, ambas relacionadas con una distensión en el isquiotibial izquierdo. Esas ausencias redujeron su tiempo de juego, pero no han impedido que vuelva a producir cuando está disponible para los Bravos y más en este tramo final del calendario.

El venezolano también ha mostrado su capacidad para aportar en diferentes facetas ofensivas. Su combinación de poder, velocidad y capacidad para embasarse lo mantiene como una de las principales figuras del conjunto de Georgia, como es de esperarse.

En definitiva, estos dígitos alcanzados por Ronald Acuña Jr. son una clara muestra de que ni las lesiones son un impedimento para que cada año siga demostrando que es uno de los mejores peloteros de su generación.