MLB: Ronald Acuña Jr. aprueba su temporada con un nuevo 20-20 en su carrera

Ronald Acuña Jr. ya estará posicionado entre los peloteros más destacados de las Grandes Ligas 2026. El venezolano conectó un cuadrangular con las bases llenas durante el octavo inning del encuentro del sábado 19 de septiembre entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston para así concretar una nueva hazaña en su trayectoria profesional.

El batazo salió con fuerza por los jardines izquierdo y central del Daikin Park y permitió al jardinero de Atlanta alcanzar los 20 jonrones en la temporada regular. El estacazo también tuvo un significado especial para su carrera, ya que representó su segundo Grand Slam de la campaña, algo que nunca había conseguido anteriormente en una misma zafra de la Major League Baseball.

Ronald Acuña Jr. alcanza otro 20-20 en su carrera - MLB

Más allá de la espectacularidad del cuadrangular ante Houston, la cifra que terminó por convertir la jornada en una fecha especial fue su combinación de poder y velocidad. Con sus 20 vuelacercas y 20 bases robadas, “El Abusador” completó una nueva campaña con al menos 20 jonrones y 20 estafadas.

Esta es la tercera temporada de su carrera en MLB en la que alcanza al menos esa marca. El venezolano ya lo había conseguido en 2019, cuando terminó con 41 cuadrangulares y 37 bases robadas, y nuevamente en su histórico 2023, una campaña memorable en la que registró 41 jonrones y 73 bases robadas. En ese año, ganó el premio al MVP en la Liga Nacional.

La nueva campaña 20-20 reafirma una de las características que han acompañado al pelotero de 28 años desde sus primeros años en la Gran Carpa: su capacidad para producir tanto con el bate como con sus piernas para llegar a las bases.

Con la temporada regular 2026 entrando en su tramo decisivo, Ronald Acuña Jr. tiene juegos por delante para incrementar sus números y cerrar el año por todo lo alto a nivel ofensivo. En definitiva, cuando el venezolano está sano y en plenitud de condiciones, es uno de los mejores de su generación y uno de los mayores atractivos para ver en MLB.